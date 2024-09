Incêndio atinge pátio de veículos da delegacia de Ipueiras

Um incêndio no pátio de veículos da Delegacia da Polícia Civil de Ipueiras, a 304,69 quilômetros (km) de Fortaleza, atingiu 65 motos e três carros na noite desse domingo, 29, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE). Quase todos os automóveis tiveram perda total. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, a delegacia fica localizada em uma área com muita mata ao redor e, aparentemente, o fogo teria começado na própria vegetação. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) acredita que a origem teria sido uma queima de fogos na região.