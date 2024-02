Jovem de 28 anos é resgatado de ferragens após acidente na CE 186

A vítima conduzia o veículo quando perdeu o controle e, com o impacto do acidente, ficou presa às ferragens

Um jovem de 28 anos foi resgatado de ferragens após acidente de trânsito na CE 186, que liga o município de Catunda a Tamboril, no interior do Ceará, na madrugada desse sábado, 3. A vítima conduzia o veículo quando perdeu o controle e, com o impacto do acidente, ficou presa às ferragens.

O condutor recebeu atendimento pré-hospitalar e foi conduzida a um hospital da região. Logo depois foi transferido para a Santa Casa de Sobral. Ele está em estado grave.