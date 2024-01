Três jovens morrem após acidente de carro na cidade de Pereiro

Veículo em que as jovens estavam foi encontrado capotado fora da estrada, na CE-138; duas delas morreram ainda no local

Três jovens morreram na noite desse domingo, 21, após um acidente de carro no quilômetro (km) 298 da CE-138, localizado no município de Pereiro, a 327 km de Fortaleza. As vítimas foram identificadas como Letícia Hellen Freitas, 20, Vitória Cesário, 20, e Lowrrana Bessa, 22. Duas delas morreram ainda no local, enquanto uma chegou a ser levada a uma unidade hospitalar próxima, mas não resistiu.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o carro das vítimas foi encontrado por agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) já capotado e fora da estrada, por volta das 22 horas de ontem.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e deve elaborar laudo para especificar a causa do acidente.