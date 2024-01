Motociclista que cruzava o País e morreu em acidente no CE é sepultada no RJ

Mulher estava em viagem de férias com o esposo e visitava estados do Nordeste brasileiro; velório acontece nesta quinta-feira, 25

O casal tinha o costume de percorrer vários países de motocicleta e, desta vez, tirava férias no Nordeste. Eles tinham saído do Rio de Janeiro e estavam percorrendo os estados do Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Ceará.

Uma motociclista que viajava o País morreu em um acidente de trânsito na segunda-feira, 22, no município de Acaraú , a 233 quilômetros (km) de Fortaleza . Na ocasião, Rachel Nathalie, 47, estava em uma moto com o marido, Cláudio Mattos, quando os dois colidiram contra um automóvel. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira, 25, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Rachel chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar próxima, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Acaraú.

Cláudio lamentou a morte da esposa nas redes sociais e lembrou a última viagem que fizeram juntos.

“Últimos momentos com você, amor da minha vida! Companheira, parceira, guerreira! Que Deus te receba com luz e aconchego, nunca vou te esquecer. Obrigado por sempre estar ao meu lado, te amo pra sempre”, diz o texto publicado no Instagram.

O velório de Rachel ocorreu na manhã desta quinta-feira, 25, no cemitério São João Batista, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. O sepultamento será realizado no fim da manhã.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia: (88) 3661 1017