Estudante de Psicologia é preso suspeito de cometer abusos contra mais de 300 crianças

Um estudante suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 crianças e alguns adolescentes foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 9, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O suspeito de 26 anos foi capturado pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR), com apoio da Polícia Federal (PF). De acordo com a PC-PR, a operação cumpriu um mandado de busca e apreensão e localizou mais de 1.700 arquivos de pornografia infantil, sendo 350 feitos pelo homem enquanto cometia atos de estupro de vulnerável.

Dentre os crimes cometidos pelo suspeito, estão os de estupro de vulnerável, estupro de vulnerável virtual, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil e aliciamento de criança para a prática de atos libidinosos.

O delegado da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Marco Smith, afirmou que a operação teve início a partir de ferramentas de monitoramento de crimes online e que os arquivos ajudarão no andamento das apurações.

As investigações apontaram que o estudante atraía as vítimas a partir de jogos virtuais. O homem tinha perfis falsos na internet e, por videochamadas, obrigava as vítimas a cometerem atos sexuais sozinhas e com objetos.