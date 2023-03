Açude Lontras: projeto completa 100 anos sem previsão para obras

O açude Lontras, com capacidade de mais de 347 mil metros cúbicos (m³), idealizado há mais de 100 anos, ainda não saiu do papel. Orçado em R$ 600 milhões, o projeto pode beneficiar até 11 municípios na região da Serra de Ibiapaba e Sertão de Crateús. Com 1,4 km de extensão e 57 metros de profundidade, 85% do açude devem se concentrar no município de Ipueiras e 15% em Croatá.



No entanto, a proposta, que vem sendo articulada desde 1922, ainda não se concretizou. Segundo a Superintendência de Obras Hidráulicas do Ceará (Sohidra), a construção do açude Lontras ainda aguarda recursos para execução.

O POVO tentou entrar em contato com o superintendente da Sohidra, mas não obteve resposta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No centenário do projeto ainda não realizado, lideranças locais marcaram a data com um bolo de aniversário.

Além disso, a população também compôs uma música para a ocasião, lembrando os 100 anos de promessa do açude. "Sem querer me promover, sem querer me apresentar, através dessa música, venho aqui para cobrar", coloca a letra.

Ao longo dos anos, a obra foi alvo de promessas de diferentes campanhas, mas não chegou a ser iniciada. “Nós identificamos que os políticos só iam prometer e renovar as tratativas, então nós resolvemos fazer algo diferente, que não fosse só em período de eleição”, explica o advogado Aurivan Filho, que integra o grupo que tem se mobilizado para fazer com que o açude Lontras se torne realidade.

Em 2013, a presidente em exercício, Dilma Rousseff, veio ao Ceará para assinar o termo de compromisso da construção da barragem junto ao então governador do Estado, Cid Gomes. "A Barragem de Lontras simboliza as ações estruturantes que nós viemos fazendo aqui nesta região do País para superar uma carência histórica que era esse desafio: como é que nós vamos conviver com a seca", disse Dilma durante discurso em abril de 2013.

Com isso, a população da região teve a esperança renovada quando a construção do açude foi, a princípio, encaminhada. As máquinas para escavação chegaram a ser levadas ao local, onde permaneceram por menos de um mês.

Elson Silva, ativista e articulador do projeto, tem procurado, desde setembro do último ano, o apoio da população de Ipueiras e de municípios vizinhos e divulgado a situação nas redes sociais.

Segundo ele, cerca de 30 mil famílias da localidade de São José das Lontras esperavam receber as indenizações da obra de construção do açude em 2013, o que nunca aconteceu. “Muitas pessoas estão com o nome no SPC, inadimplentes, não podem fazer um empréstimo para investir nos seus negócios. Dez anos depois, em 2023, a situação é a mesma”, relata Elson.

Mais um estudo foi realizado em 2015 para construção do açude, ainda sem prazo definido. Atualmente, devido à falta de chuvas na região, Elson conta que, apesar do solo rico e propício a diferentes cultivos, as plantações não têm sobrevivido.

“A gente vê no semblante das pessoas o desânimo, porque a maior alegria das pessoas que moram lá é quando cai uma chuva”, coloca o ativista. Elson espera que o projeto tenha impactos positivos para a fruticultura e a tilapicultura na região da Serra Ibiapaba.

O grupo que articula a construção do açude Lontras veio a Fortaleza e visitou a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em busca de apoio político. Elson conta que também planeja levar a reivindicação à Brasília.

Sobre o assunto Vaca é resgatada por bombeiros após cair em cacimba

Incêndios são registrados em área de vegetação no município de Ipueiras

Jacaré é resgatado após atacar morador que tentou capturá-lo em Ipueiras

Acusado de matar a esposa e os enteados a pauladas em Ipueiras é sentenciado a 112 anos de prisão

Ipueiras registra incêndio florestal de grandes proporções; Fogo ameaça comunidade

Tags