Incêndios são registrados em área de vegetação no município de Ipueiras

18:01 | Out. 10, 2021

Os três focos de incêndio se localizaram no bairro Vamos Ver, e a mesma equipe de Bombeiros atendeu a todos os chamados

Três ocorrências de incêndio foram registradas nesse sábado, 9, no município de Ipueiras, a cerca de 312 km de Fortaleza. De acordo com informações da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, os incêndios foram de média proporção e neutralizados.

Segundo a unidade do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atuante na região, ao atenderem o primeiro chamado, por volta das 18h30min, as chamas já se encontravam próximas às residências. O fogo foi debelado 20 minutos após o início dos esforços da equipe para conter o avanço do incêndio.

Sobre o assunto Semace: apenas 20% das multas ambientais no Ceará são pagas

Incêndio atinge depósito do Detran; fogo destrói 30 veículos sub judice

Incêndio atinge garagem da prefeitura de Juazeiro do Norte neste sábado

Vegetação pega fogo próximo ao rio Cocó

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cerca de meia hora após o primeiro chamado, a mesma unidade se dirigiu para o segundo foco, que foi registrado em terreno particular. Apenas cinco minutos após debelar as chamas, os bombeiros atenderam à terceira ocorrência, que foi registrada em loteamento da região, onde moradores já reclamavam da intensa fumaça.

“As ocorrências foram atendidas pela mesma equipe, era, literalmente, saindo de uma ocorrência e enfrentando a seguinte”, disse o tenente-coronel Homero Catunda, comandante da unidade, ao O POVO. De acordo com o tenente-coronel, não é possível assegurar a causa das chamas. “A grande maioria desses incêndios florestais é causada pelo próprio ser humano, seja para preparar o terreno para a lavoura através de uma queimada, seja simplesmente para limpar o terreno”, explicou.



Tags