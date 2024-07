Mulher é presa suspeita de lesionar o próprio filho, em Ipu

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante no último domingo, 21, no município de Ipu, a 332,77 quilômetros (km) de Fortaleza, suspeita de lesionar o próprio filho. As formas de agressão não foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a suspeita tem passagens pelos crimes de tentativa de homicídio doloso e lesão corporal dolosa. Ela foi conduzida a uma unidade policial, onde está à disposição da Justiça.