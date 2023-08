Criança de 4 anos morre atropelada em Ipu

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga atropelamento que vitimou uma criança de 4 anos no município de Ipu, a 302,4 km de Fortaleza. O caso foi registrado nessa segunda-feira, 7, e é considerado um homicídio culposo no trânsito. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com o órgão, a Yara Mariana Rodrigues Teixeira, de apenas 4 anos, estava com uma mulher de 44 anos. As duas foram colhidas por um veículo, que estaria desgovernado. Elas foram socorridas a uma unidade de saúde, mas a criança não resistiu aos ferimentos.

O condutor do veículo fugiu. A SSPDS informou que a investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Ipu, e os agentes de segurança realizam diligências para encontrar o condutor do veículo. Conforme o órgão, ele já foi identificado.