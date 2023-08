Árvore cai em via do Centro de Fortaleza e causa transtornos

As equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão no local e a via segue interditada em decorrência do fato

A queda de uma árvore causou transtornos na rua 25 de Março, no Centro de Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 7. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a planta arrastou a fiação do local e atingiu três veículos. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência, registrada por volta das 13h38min desta segunda-feira, causou danos à rede elétrica do local, mas a Enel informou em nota que os técnicos da companhia estão no local trabalhando para normalizar o fornecimento o mais rápido possível.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Enel ainda estão no local e a via segue interditada em decorrência do fato. Por conta do bloqueio, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) está com agentes para orientar os condutores no trecho e efetuando bloqueios nos cruzamentos da rua 25 de Março com Pinto Madeira e 25 de Março com rua Franklin Távora.