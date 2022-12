Homem suspeito de estupro de vulnerável contra a sobrinha é preso em Ipu

Na época, a vítima tinha 11 anos. De acordo com informações policiais, o suspeito se aproveitou da proximidade da vítima, que residia no mesmo imóvel, para cometer o crime sexual

Um homem de 21 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, uma adolescente de 12 anos. O crime e a prisão ocorreram em Ipu, a 302,4 km de Fortaleza. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na manhã desta quinta-feira, 8.



Conforme levantamento da Polícia, o homem, que até então não tinha antecedentes criminais, aproveitou-se da proximidade com a vítima, que na época tinha 11 anos, para cometer o crime sexual.

Ainda segundo apurações policiais, o suspeito, cuja identidade não foi divulgada para preservar a vítima, estava residindo no mesmo imóvel que a menina quando ocorreu o crime.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os policiais civis representaram pela prisão do suspeito após terem conhecimento sobre o caso. O Poder Judiciário acatou a demanda, e o homem foi encaminhado à Delegacia Municipal de Ipu, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora, ele está à disposição da Justiça.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Ipu: (88) 3683 3911



Sobre o assunto Cinco suspeitos de integrar grupo criminoso são presos em Ipu

Bombeiros resgatam corpo de homem que morreu afogado em açude de Ipu, no Interior do Ceará

Ipu recebe 52ª base do Raio no Ceará e central de videomonitoramento

Tags