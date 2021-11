Ipu recebe 52ª base do Raio no Ceará e central de videomonitoramento

Com a nova base, Ipu passa a ter um reforço no policiamento de 30 agente de segurança, que terão à disposição dez motocicletas, uma viatura e 15 câmeras de monitoramento espalhadas pelo município

O município de Ipu, localizado no início da Serra da Ibiapaba, no Ceará, recebeu na manhã dessa quarta-feira, 24, a 52ª base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Além disso, foi instalada a central de videomonitoramento, sendo a 51ª no Estado, que vai auxiliar nas ações de combate à criminalidade. Ações devem ajudar a garantir mais segurança pública na cidade, onde os agente atuarão tanto na sede do município como nas localidades vizinhas.



Com a nova base, Ipu passa a ter um reforço no policiamento de 30 agentes de segurança, que terão à disposição dez motocicletas de alta cilindrada, uma viatura e 15 câmeras de monitoramento espalhadas pelas principais ruas e avenidas da cidade. Na solenidade, estiveram presentes o governador Camilo Santana, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Márcio Oliveira e o prefeito Robério Rufino.

“Geralmente, um criminoso comete o crime em um carro ou uma moto, e quando a polícia passa com o carro, ele entra em um beco e às vezes o carro não dá para entrar. Portanto, nós temos aqui a moto que entra em qualquer beco para que possamos pegar esses criminosos. Essa equipe é altamente treinada e esses homens estão armados com armas que vieram da Europa”, explicou Camilo durante a solenidade. O governador Camilo Santana esteve presente na solenidade, que aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 24, em Ipu (Foto: Tiago Stille/Governo do Estado)



De acordo com o secretário da SSPDS, em 2021, o Ceará está conseguindo reduzir em quase 20% o número de homicídios, estando entre os quatro estados com melhor desempenho no Brasil. Além disso, além da Capital cearense, o CPRaio tem atuação em 13 bases na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 38 no Interior, sendo 2.598 policiais militares em atuação, contando com o auxílio de 1.663 motocicletas e 89 viaturas. O sistema de videomonitoramento passa a contar com 3.378 câmeras.

Ampliação

O CPRaio foi criado em 2004 com a finalidade de atuar apenas em Fortaleza, contando com 16 policiais e oito motocicletas. Após comprovação de eficiência no modelo praticado, o grupamento foi ampliado pelo Governo do Ceará, onde passaram a atuar em outras localidades a partir de 2015, sendo inicialmente instalados batalhões nas nove grandes regiões do estado. Posteriormente, municípios com mais de 50 mil habitantes passaram a ganhar uma base do comando.

Atualmente, municípios que possuem população superior a 30 mil habitantes também estão sendo beneficiados com o reforço. O Governo do Ceará pretende implantar mais 17 bases nos próximos meses no Estado. Somente em 2020, as unidades do CPRaio apreenderam 1.860 armas de fogo, correspondendo a 30,4% das 6.117 armas apreendidas em todo o Ceará.

De acordo com o Governo do Estado, as próximas bases a serem implantadas serão, em ordem:

Paraipaba;

Amontada;

Bela Cruz;

Ipueiras;

Jaguaruana;

Massapê;

Missão Velha;

Nova Russas;

Pedra Branca;

Pentecoste;

Santana do Acaraú;

Tabuleiro do Norte;

Ubajara;

Icapuí;

Jardim;

Aurora;

Campos Sales.

