Ipaumirim: dois acidentes são registrados em mesmo trecho de rodovia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu dois acidentes que aconteceram no último sábado, 12, no município de Ipaumirim, a 415 quilômetros de Fortaleza.

As duas ocorrências foram registradas no mesmo trecho da rodovia BR-116, km 428. O primeiro acidente aconteceu nas primeiras horas do dia, às 4 horas, quando um caminhão tombou na pista.

De acordo com a PRF, o condutor de 61 anos sofreu apenas lesões leves.

Algumas horas depois, às 7h35, um outro caminhão também tombou no trecho da BR-116. Segundo os agentes, o veículo teria perdido o controle ao acessar uma rotatória, tombando na rodovia e arrastando-se por cerca de três metros.

O motorista de 32 anos também teve apenas lesões leves.