Criança cai em caldeirão de óleo quente e tem 75% do corpo queimado

Uma criança de três anos foi vítima de queimaduras após cair em um caldeirão com óleo quente no município de Independência, situado no interior do Ceará.

O pequeno, que teve 75% do seu corpo queimado, precisou ser transportado até Fortaleza por meio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE). O incidente aconteceu nesse domingo, 3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a SSPDS, a criança — que foi levada até uma unidade hospitalar de Crateús — precisou ser transportada, de helicóptero, até Fortaleza. O voo teve duração de, aproximadamente, uma hora e 30 minutos — um médico e um enfermeiro acompanharam a vítima.