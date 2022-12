MPCE ingressa ação para garantir tratamento a paciente com leucemia

O objetivo da ação é garantir o tratamento fora do domicílio (TFD) a uma paciente com diagnóstico de leucemia no município de Independência, a 310,5 km de Fortaleza

Uma ação civil pública de obrigação com pedido de tutela de urgência incidental foi proposta, na última quarta-feira, 23, pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por intermédio do promotor de Justiça Alan Moitinho Ferraz. O objetivo da ação, em desfavor do Estado do Ceará e do município de Independência, é defender o direito individual indisponível à saúde de uma paciente com diagnóstico de leucemia, garantindo o tratamento fora do domicílio (TFD).



De acordo com o promotor de Justiça, a demanda que se coloca para o MPCE demonstra, “sem qualquer equívoco, o descaso como são tratadas questões fundamentais para portadores de câncer, em especial leucemia, que não podem arcar com o tratamento, ou que, como é o caso, dependem de deslocamento para outras cidades, quando, no município de origem não há estrutura hospitalar para este tipo de atendimento”.



O tratamento fora do domicílio (TFD), criado pela Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde através da Portaria nº 55/99, é uma ajuda de custo devida a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e aos seus acompanhantes, que precisam se deslocar para outro município, quando as opções de tratamento se esgotam na rede SUS local.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, tem o intuito de auxiliar na aquisição de transporte, alimentação e hospedagem na localidade onde se dará o tratamento, conforme artigo 1º do referido dispositivo de lei está estabelecido que “as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento fora do município de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), observado o teto financeiro definido para cada município/estado”.



Ao O POVO, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) informou não ter sido notificada sobre a ação pública.

Além disso, O POVO também entrou em contato com o gabinete da prefeitura do município de Independência, via e-mail, às 16h48min de quarta-feira, 23, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Atualizada às 15h39min do dia 1º de dezembro de 2022

Sobre o assunto Taxista morto em duplo homicídio Montese não era o alvo da execução, conclui MPCE

Dois policiais militares suspeitos de homicídio em Morada Nova são denunciados pelo MPCE

MPCE promove seminário contra violência no ambiente escolar

Tags