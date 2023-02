Mulher é presa em flagrante por matar o marido em Independência

A vítima era um homem de 44 anos. Ele teria sido morto com um objeto contundente após uma discussão com a companheira

Maria do Carmo do Nascimento, 46, foi presa em flagrante suspeita de matar o marido, na quinta-feira, 2, em Independência, 310,5 km de distância de Fortaleza. A captura ocorreu logo após o crime ser registrado, em um trabalho integrado das Polícias Civil e Militar do Ceará.

Conforme as primeiras informações, a vítima era um homem de 44 anos. Ele teria sido morto com um objeto contundente após uma discussão com a companheira, em um imóvel da zona rural da cidade. As vítimas estariam ingerindo bebida alcoólica antes do crime.

Apurações apontam ainda que após cometer o delito, a suspeita ainda teria mexido na cena do crime removendo o corpo de lugar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Junto com a mulher, um pedaço de madeira, que teria sido utilizado no crime, também foi apreendido.

Maria foi conduzida à Delegacia Municipal de Independência, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de homicídio doloso, omissão de socorro e fraude processual.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181



WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



Delegacia Municipal de Independência: (88) 99488 5948

Sobre o assunto Ceará: Grupo rouba casa e faz família refém no Cumbuco

Homem é preso em flagrante por agredir e estuprar companheira em Canindé

Com multidão de devotos, "procissão luminosa" encerra Romaria das Candeias

Com chuvas e ventos fortes, Quixadá tem ruas alagadas e queda de energia

Tags