Ceará: Grupo rouba casa e faz família refém no Cumbuco

Quatro pessoas foram detidas suspeitas de roubar um imóvel e manter as vítimas reféns, no Cumbuco, em Caucaia, 20,3 km de distância de Fortaleza. Durante o roubo, registrado na última quinta-feira, 2, o grupo obrigou as vítimas a transferirem valores em dinheiro, além de roubarem um veículo da família.

Por volta de 7h40min de ontem, os agentes receberam informações via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre um roubo com constrangimento de liberdade em uma residência.

Depois de realizar o roubo, os suspeitos fugiram e foram alcançados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no sentido CE-085 com a estrada velha do Icaraí.

Durante a perseguição policial, um dos indivíduos saltou do carro tentando fugir pelo matagal, ficando no interior do veículo dois homens e uma mulher. Após a captura dos quatros, eles foram levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) e autuados por roubo com restrição de liberdade das vítimas.

Junto ao grupo, os agentes de segurança apreenderam um revólver calibre 38; munição; uma arma de fogo artesanal calibre 38; duas TVs; oito relógios; ventiladores; celulares; um total de R$ 9.176 e outros pertences das vítimas.

