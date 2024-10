Vídeo mostra momento em que mulher dá "rasteira" em idosa durante tentativa de assalto em Iguatu

Mulher dá rasteira em idosa e tenta roubar bolsa em Iguatu, no Ceará Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Uma idosa sofreu uma tentativa de assalto no município de Iguatu, distante 388 km de Fortaleza, na quarta-feira, 30. Em imagens capturadas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que uma mulher caminha ao lado da idosa e dá uma "rasteira" na vítima, que não cai na primeira tentativa e resiste. A gravação mostra o momento em que as duas brigam pela sacola e a senhora cai no chão. Mesmo com a vítima deitada, a mulher tentar pegar a bolsa, mas é impedida por um ciclista que estava passando pelo local. O homem intervém e ajuda a idosa a se levantar enquanto um caminhão se aproxima do perímetro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A mulher, por sua vez, sobe na garupa de uma motocicleta, que chega segundos após a tentativa de assalto fracassar.

Veja A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do caso. Ainda conforme a pasta, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) foi acionada e realizou diligências a fim de identificar e capturar os envolvidos na prática criminosa.