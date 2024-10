Dupla suspeita de furto mediante fraude é presa em Iguatu

Com a dupla foram apreendidos 40 cartões bancários em nomes de terceiros, cheques, envelopes de depósito, aparelhos celulares, um dispositivo conhecido como "chupa cabra", uma máquina de cartão de crédito e pendrives

Um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 43 anos, foram presos suspeitos pelo crime de furto mediante fraude. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), nessa segunda-feira, 7, no município de Iguatu, a 388,8 km de Fortaleza.

As investigações iniciaram após equipes da polícia receberem informações de que uma agência bancária foi alvo de furto mediante fraude, às vezes confundido com estelionato. No crime de furto, a fraude é utilizada para burlar a vigilância da vítima, para lhe tirar a atenção.

Já no estelionato, a fraude tem objetivo de obter o consentimento da vítima, iludi-la para que entregue voluntariamente o bem. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime foi registrado no município de Salitre, a 572,7 km da Capital