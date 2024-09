Três pessoas são presas em Iguatu suspeitas de tráfico de drogas

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), um terceiro homem também foi alvo da operação. Entretanto, este já estava preso em uma unidade carcerária. Ainda de acordo com a pasta, todos os presos têm antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, tentativas de homicídio, estelionato e receptação.

Três pessoas foram presas nessa quarta-feira, 18, suspeitas de participação em um esquema de tráfico de drogas no município de Iguatu , distante 388 quilômetros (km) de Fortaleza. O trio, formado por uma mulher de 49 anos e dois homens, com idades entre 38 e 42 anos, também é investigado por integrar uma organização criminosa atuante na região.

As prisões fazem parte da operação "Tempestade”, com foco no combate a crimes de organização criminosa e tráfico de drogas no Ceará. Durante a primeira fase da ofensiva, entre os dias 23 e 26 de agosto, oito mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos.

Entre os capturados no último mês está um homem de 38 anos, acusado de chefiar um grupo criminoso em Iguatu.

Após as prisões, o trio foi encaminhado à Delegacia Regional de Iguatu, onde os mandados foram cumpridos. Eles estão à disposição da Justiça.