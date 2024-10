Polícia Federal deflagra operação contra crimes eleitorais em Iguatu

Ação busca combater compra de votos e apoio político; vereador do município é investigado por suposta ligação com organização criminosa

Segundo informações divulgadas pela PF, o grupo criminoso estaria sendo pago para prestar apoio político a determinados candidatos e comprar votos de eleitores. A Polícia também investiga o suposto envolvimento de um vereador da cidade com a organização criminosa.

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante o início da manhã desta terça-feira, 1°, no município de Iguatu , distante 388 quilômetros (km) de Fortaleza . Realizada pela Polícia Federal (PF), a operação "Integridade" busca combater a interferência de uma organização criminosa no pleito eleitoral da cidade.

O nome dos candidatos favorecidos, bem como o do vereador que estaria envolvido com a facção, não foram divulgados.

A operação foi deflagrada após a prisão de um homem em Iguatu, suspeito de tráfico de drogas e envolvimento na organização criminosa. Materiais coletados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apontaram a possível ligação entre o integrante do legislativo municipal e os traficantes.

Os crimes investigados são os previstos nos artigos 301 e 350 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral), Art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e Art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas), com penas máximas de até 27 anos de prisão.