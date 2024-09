Ceará registra 350 incêndios em edificações comerciais entre janeiro e agosto

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Os dados foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) nesta terça-feira, 17, e indicam um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2023. Entre os destaques está o número de incêndios ocorridos no interior, que cresceu 25%, saltando de 67 para 84 nos oito meses iniciais do ano.

O Estado do Ceará registrou 350 incêndios em edificações comerciais durante os oito primeiros meses de 2024. Entre janeiro e agosto, 350 estabelecimentos pegaram fogo no Estado, sendo 266, ou seja, 75%, na Capital e Região Metropolitana (RMF).

O Estado tem observado um crescimento no número de incêndios em edificações durante os últimos três anos, com 423 em 2021, 484 em 2022 e 533 em 2023. Caso mantenha os índices atuais, 2024 poderá ser o quarto ano seguido com aumento no número de ocorrências do tipo atendidas pelo CBMCE.

Segundo a corporação, os incêndios são em maioria causados por problemas em instalações e equipamentos elétricos. Entre os defeitos mais comuns estão excesso de carga, curto-circuito e mau contato.

Em casos de incêndio, o Corpo de Bombeiros recomenda que a população tente se distanciar do fogo e ligue para o número de emergência 193 o mais breve possível.