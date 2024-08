Seis pessoas são presas durante operação contra crime organizado em Iguatu

Seis pessoas foram presas durante a manhã desta sexta-feira, 23, suspeitos de organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Iguatu , distante 388 quilômetros (km) de Fortaleza . As prisões fazem parte da operação “Tempestade”, que visa combater o crime organizado no Sul do Estado, e já cumpriu oito mandados de prisão e 17 de busca e apreensão.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), outros dois mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos já reclusos no sistema penitenciário estadual.

Coordenada pela Delegacia Regional de Iguatu, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul), a operação visa desmembrar, localizar e prender alvos com atuação direta em homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa