Corpo de mulher é encontrado em estado de decomposição em Iguatu

Vítima estava em via pública e ainda não há informações sobre a motivação do crime. Pelo menos seis mulheres foram encontradas mortas nessa sexta-feira, 12

O corpo de uma mulher foi encontrado em estado de decomposição nessa sexta-feira, 12, em via pública, no bairro Cohab III, no município de Iguatu, a 361,4 quilômetros de Fortaleza. A vítima ainda não foi identificada e ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para coletar vestígios para a investigação do crime.

De acordo com a Pefoce, apenas após o laudo da perícia será possível determinar as causas da morte. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Iguatu está à frente das investigações.