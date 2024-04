Homem é preso suspeito de resgatar executores da chacina de Aracoiaba no dia do crime

Um homem de 29 anos foi preso na sexta-feira, 12, suspeito de resgatar os executores da chacina de Aracoiaba, no dia do crime. A chacina vitimou quatro pessoas na localidade de Arraial de Santa Isabel, zona rural do município, no dia 17 de fevereiro deste ano.

A prisão do suspeito foi feita pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e aconteceu em um imóvel na cidade de Baturité, a 93 quilômetros de Fortaleza.

As investigações apontam o suspeito como partícipe do crime. O homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, crime ambiental e é investigado por integrar um grupo criminoso com atuação na região de Baturité.