Caminhão cai por cima de mecânico que fazia reparos no veículo em Iguatu

Um homem de 46 anos morreu na tarde dessa quinta-feira, 11, após ter sido atingido por um caminhão no município de Iguatu, a 361,4 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava realizando reparos debaixo do caminhão, quando o veículo caiu em cima do homem.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da morte da vítima. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Iguatu.