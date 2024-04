CE: Idosa que sofreu fraude de assinatura consegue reembolso e indenização

Uma idosa no Ceará teve a assinatura fraudada para que um empréstimo consignado fosse realizado. A vítima recorreu à Justiça e ganhou o direito de ter todas as parcelas reembolsadas pelo banco e receber uma reparação de R$ 10 mil pelos danos morais sofridos.

O caso foi avaliado pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), com a relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo os autos, a mulher é aposentada rural e analfabeta funcional (sabe apenas desenhar seu nome e ler com dificuldades). Ao sacar o salário, ela percebeu uma redução grande no valor que costumava receber e foi instruída a procurar uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).