Marinha francesa apreende 10 toneladas de cocaína em navio pesqueiro brasileiro

A operação ao longo da costa africana ocorreu em 15 de março, informou em comunicado a prefeitura francesa para o Atlântico, com sede em Brest, no oeste do país.

A Marinha francesa apreendeu, na semana passada, 10,7 toneladas de cocaína em um navio pesqueiro brasileiro no Golfo da Guiné, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (20).

A França tem até dois navios estacionados quase permanentemente no Golfo da Guiné, no âmbito da operação Corymbe.

Os especialistas estimam o volume total de cocaína presente no mercado mundial em 2021 em mais de 2.000 toneladas, dois terços procedentes da Colômbia.

Grande parte da cocaína atravessa o Atlântico em contêineres marítimos, escondida em carregamentos perfeitamente legais, a partir de portos da América do Sul, com Santos no comando no Brasil e Guayaquil no comando no Equador.

Do total da cocaína apreendida na França em 2022, 55% veio das Antilhas e da Guiana Francesa, uma zona de trânsito. Outras remessas passam pela África Ocidental antes de seguirem para a Europa.

