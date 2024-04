Quase 600 quilos de drogas apreendidas no Ceará em fevereiro

No balanço do mês de fevereiro deste ano, a apreensão de cocaína teve um aumento de 835% em comparação ao ano passado, quando 49 kg foramapreendidos. Neste ano, foram 458,15 kg da substância.

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), e foram divulgados nessa quinta-feira, 14. As apreensões aconteceram pelas forças de segurança do Estado.

O Ceará chegou a 595,38 kg de drogas apreendidas no mês de fevereiro deste ano, registrando um aumento de 104,5% nas apreensões de entorpecentes em comparação ao mesmo período no ano passado. Em fevereiro de 2023, o Estado registrou 291,19 kg de drogas recolhidas.

De acordo com os dados da Supesp, se comparado o primeiro bimestre de 2024 em relação ao primeiro bimestre de 2023, o aumento nas apreensões chega a 19,5%. Enquanto nos dois primeiros meses de 2023, haviam sido apreendidos 1.231,48 kg de entorpecentes, nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, foram 1.471,68 kg.

O delegado titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Adriano Felix, diz que o aumento nas apreensões é resultado da ação de integração e estratégia das Forças de Segurança. Ele ressaltou que as ações vêm sendo intensificadas e buscam, além de apreender drogas, prender os envolvidos com o tráfico de drogas.