Iguatu: Justiça condena dono de bar e cantores por shows durante pandemia

Os shows em questão teriam ocorrido em dezembro de 2020, quando o Estado ainda vivia as primeiras ondas da doença pandêmica. Festividade teria gerado uma "aglomeração exacerbada" e contrariou o decreto governamental estabelecido na época, "que suspendia eventos sociais e corporativos, fossem eles privados ou públicos, em decorrência do risco de disseminação da Covid-19".

De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) nesta semana, o processo foi ajuizado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e julgado pela 2ª Câmara de Direito Público do tribunal.

A Justiça condenou o bar Taberna Choperia, localizado no municipio de Iguatu , por danos morais coletivos em razão de o estabelecimento ter realizado shows durante o isolamento social devido à pandemia da Covid-19, em 2020. Dois cantores que se apresentaram na ocasião também foram condenados. Estabelecimento e artistas devem arcar com o valor de R$ 5 mil cada, totalizando R$ 15 mil.

Também não foi verificada a adoção de medidas de proteção no local, como a utilização de máscaras. No dia do evento, os dois artistas que se apresentaram teriam ainda feito publicações em suas redes sociais, incentivando que mais pessoas fossem até o estabelecimento.

"Sustentando que, naquele contexto, a realização de um único evento poderia contaminar uma cidade inteira ou até mesmo um país, o Ministério Público pleiteou o pagamento de indenização por danos morais coletivos a serem revertidos para o Fundo de Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID)", destaca TJCE.

Proprietário e artistas devem pagar R$ 5 mil cada

De acordo com TJCE, o proprietário do bar "afirmou que, de fato, houve uma pequena aglomeração, porém, ao perceber o aumento do público, a equipe do Taberna Choperia imediatamente adotou os procedimentos para que houvesse o encerramento".

Ele também teria defendido "que foram mantidas todas as orientações de prevenção e conscientização, como a necessidade de manter o uso das máscaras, mas que a aglomeração aconteceu por forças alheias à sua vontade".

Um dos cantores que se apresentou no evento disse ter ido ao local apenas para prestigiar o momento, mas que acabou sendo convidado a cantar duas músicas. Ele acrescentou "que o decreto estadual vigente permitia que bares e restaurantes funcionassem até 22 horas, com música ambiente e músicos". Como alegou não ter sido contratado, ele solicitou que o pedido do MPCE fosse julgado improcedente.