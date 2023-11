Jovens moradores de Fortaleza e Caucaia são selecionados para desfilar no Ceará Fashion Week

Ao todo, 16 jovens participantes de projeto do Instituto Aço Cearense desfilarão no evento

A passarela da 5ª edição do Ceará Fashion Week será palco para 16 jovens residentes de Caucaia e Fortaleza que foram selecionados pelo Instituto Aço Cearense, braço social do Grupo Aço Cearense, para modelar no evento. Com data marcada para a tarde desta terça-feira, 31, no BS Design Corporate Tower, o desfile tem como objetivo evidenciar e promover o mercado da moda cearense, bem como o empreendedorismo comunitário.

Os meninos e meninas selecionados têm faixa etária entre 16 e 24 anos. Todos eles participaram do projeto Fuxicaço, que promoveu cursos preparatórios para modelos, além de orientações sobre expressão corporal, maquiagem, cabelo, história da moda, fotografia e ensaio fotográfico.

A iniciativa culminou ainda na criação de uma coleção assinada pelo designer de moda Kallil Nepomuceno, produzida por costureiras das comunidades atendidas pela entidade. As mulheres receberam aulas práticas de costura artesanal com fuxico, direcionada à alta costura.



O Fuxicaço é fruto da parceria entre o Instituto Aço Cearense, com o estilista Kallil Nepomuceno, o CEO do Ceará Fashion Week, Kyann Kartz e as arquitetas Liana Meireles e Lina Eleutério.

