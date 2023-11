Dia de Finados: mais de 300 policiais atuarão para segurança no trânsito no feriado

Para proporcionar um trânsito seguro durante o feriado de Dia dos Finados, a Operação Finados 2023 terá início nesta quarta-feira, 1º, a partir das 18 horas, e deve ser concluída no domingo, 5. O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), estará em atuação nas rodovias do Ceará.

De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da operação é realizar a fiscalização de trânsito e o policiamento ostensivo nas estradas, visando a diminuição de acidentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a ação busca garantir a ostensividade e a prevenção de diversos tipos de crimes, bem como propiciar a fluidez no fluxo de trânsito no começo e fim do feriado.