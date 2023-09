Iguatu: Duas mulheres são presas com R$ 126 mil em cédulas falsas

Duas mulheres foram presas com R$ 126 mil em cédulas falsas no município de Iguatu, a cerca de 361 km de Fortaleza. A captura aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 4, quando as suspeitas foram reconhecidas enquanto entravam em um táxi.

As acusadas saíram de um ônibus vindo de Juazeiro do Norte em direção a Iguatu. Ao desembarcar, elas tentaram pegar um táxi no local e acabaram sendo identificadas por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a partir de descrições repassadas previamente.