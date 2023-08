Homem é condenado a quase 30 anos de prisão por matar ex-esposa em Iguatu

Crime aconteceu em setembro de 2022, e a vítima foi abordada no local onde trabalhava

Um homem, identificado como Suerlando Alves Vanderleisque, acusado de matar a ex-esposa a facadas no município de Iguatu foi condenado, nessa quinta-feira, 17, a quase 30 anos de prisão pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal do município.

O crime aconteceu no dia 12 de setembro de 2022, quando o homem teria surpreendido a mulher, Maria Conceição Alves Freitas, também conhecida como “Iranir”, de 43 anos, em uma barraca de lanches onde ela trabalhava.

A vítima foi atingida com golpes de faca nas costas e no pescoço e morreu no local.