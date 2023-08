Vídeo flagra tiroteio em via pública em Maracanaú

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

Uma câmera flagrou imagens de criminosos efetuando disparos de arma de fogo no bairro Luzardo Viana, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado durante a madrugada dessa quarta-feira, 16.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar foram acionadas para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública, que ocorreu durante a madrugada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A delegacia do 28º Distrito Policial é responsável pelas investigações do caso, e as imagens das câmeras de segurança são usadas para auxiliar os trabalhos.