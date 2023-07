Iguatu: Três macacos-pregos são resgatados após entrarem em residência

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatou nessa terça-feira, 25, três macacos-pregos que entraram em uma residência no município de Iguatu.

De acordo com a PMCE, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) foi acionado para resgatar os animais que teriam entrado em um imóvel no bairro Esplanada.

Os macacos foram resgatados e levados à ONG Biodiverse, localizada no Crato, onde receberão os cuidados necessários antes de serem devolvidos ao habitat natural.