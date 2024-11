Acusado de homicídio e lesão corporal tem casa invadida e é executado no Pici

Queima de fogos no Pirambu pode ter relação com execução

Um homem com antecedentes por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal dolosa foi morto na madrugada desta quarta-feira, 20, no bairro Pici, em Fortaleza.

"Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) também atenderam a ocorrência. As investigações estão a cargo da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que realiza diligências com o objetivo de identificar a autoria do crime e a motivação", informou o órgão.