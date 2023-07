1,6 quilo de maconha é encontrado enterrada em Icó, no Ceará

Dois tabletes de maconha foram apreendidos em uma ação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPraio), da Polícia Militar do Ceará, no sábado, 15, em Icó.

O material possui 1,6 quilo e estava enterrado em um terreno. A apreensão aconteceu em razão de denúncias. No local foi achado um tambor de 50 litros enterrado e dentro dele foi encontrada a droga. As informações são da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Policiais conduziram o entorpecente à Delegacia Regional de Icó. O proprietário do terreno é investigado pela Polícia Civil. Além dele, outros suspeitos estão sob investigação, segundo a PMCE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine