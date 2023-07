Em menos de 24 horas, seis incêndios são registrados em residências no Ceará

Seis incêndios foram registrados entre essa terça-feira, 11, e esta quarta-feira, 12, em seis residências no Ceará. As ocorrências foram registradas em Fortaleza, nos municípios de Caucaia, Pacajus, na Região Metropolitana (RMF), Barbalha e Juazeiro do Norte, localizados na região do Cariri. De acordo com o Corpo de Bombeiro, ninguém se feriu.

Em Fortaleza, dois incêndios foram registrados nos bairros Conjunto Ceará e Centro, na noite dessa terça-feira, 11. A primeira ocorrência foi registrada em uma casa de vila que pegou fogo. De acordo com os Bombeiros, o fogo danificou as paredes e telhado da residência. A segunda ocorrência foi registrada devido a uma panela no fogo.

Ainda na noite dessa terça-feira, 11, mais dois incêndios foram registrados. Em Caucaia, uma residência ficou em chamas. De acordo com o tenente Orleans, ao chegar ao local, a equipe dos Bombeiros armou uma linha direta de ataque e iniciou o combate às chamas. “Utilizamos cerca de 3.100 litros de água para o combate e o rescaldo. Após orientações pertinentes, entregamos a residência à proprietária”, informou

Em Pacajus, o incêndio registrado tratava-se de um pequeno foco de incêndio em um quintal. Conforme o subtenente Arley França, um pequeno foco ocorreu devido a lixo queimado e não houve necessidade da intervenção da guarnição.

Os últimos dois incêndios foram registrados na manhã desta quarta-feira, 12. Em Juazeiro do Norte, a ocorrência se deu por volta das 6h50min. Ao chegar ao local, os bombeiros informaram que uma intensa fumaça foi registrada saindo de uma residência.

No local, foi feita uma linha de combate e início das operações. De acordo com o subtenente Távora, foram utilizados, aproximadamente, 2.500 mil litros de água durante o combate. Os Bombeiros informaram que a última ocorrência tratou-se de um trote.

Balanço



Ao todo, 620 incêndios em residências foram apagados pelo Corpo de Bombeiros em 2023. De janeiro a junho, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) apagou 620 incêndios em residências. Destes, foram 466 em residência unifamiliar, 130 em residência multifamiliar e 24 em habitação coletiva.

No mesmo período, no ano passado, o CBMCE atendeu 579 incêndios. Ao todo, foram 427 em residência unifamiliar, 143 em residência multifamiliar e nove em habitação coletiva.