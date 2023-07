Integrantes de grupo criminoso são presos em Maracanaú

Três membros de um grupo criminoso foram alvos de um mandado de prisão preventiva, cumpridos em ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC). Os suspeitos eram investigados por realizar o “golpe do precatório” em pessoas que moram no estado catarinense. Eles foram presos no município de Maracanaú, situado na região metropolitana de Fortaleza.

As investigações — tocadas pela Delegacia de Defraudações (DDF) e pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) da PCSC — tiveram apoio logístico da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da PC-CE.

Os detidos se passavam por juízes, desembargadores e advogados para poderem aplicar os golpes nas vítimas. Suspeita-se que o grupo obteve em torno de R$3 milhões em estelionatos.

Após a ordem para a prisão dos membros do grupo ser expedida, 23 policiais civis — 16 cearenses e sete catarinenses — foram até Maracanaú para prendê-los.

Os suspeitos foram levados até a unidade da Draco, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Todos os detidos se encontram à disposição da Justiça.