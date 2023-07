Com mais de 600 armas confiscadas, índices de apreensão têm aumento de 26,6% no Ceará

Mais de 600 armas foram confiscadas pelas Forças de Segurança do Ceará em junho deste ano. Os números pontuam um aumento de 26,6% comparando com o mesmo período do ano de 2022, quando os confiscos chegaram a 493.

Os dados publicados nesta quarta-feira, 12, foram puxados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), pertencente da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O titular da pasta de Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio, frisa que o crescimento das apreensões é reflexo do trabalho dos agentes de segurança, além de contribuir de forma positiva com outros indicadores.

“Tivemos aumento de apreensões de arma de fogo e isso mostra o trabalho realizado pelas nossas Forças de Segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas também a Supesp, que nos ajuda nos indicativos de pontos com índice de criminalidade. Ainda menciono o trabalho da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), nas ações integradas”, comentou.

“Esse trabalho acontece mês a mês e isso contribui também para a redução do indicador relacionado aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVPs), que reduziu 28% nesse primeiro semestre, na Capital”, frisou o Elânio.

Entre os meses de janeiro e junho de 2023, 3.343 armas foram confiscadas no Estado. De acordo com estudos feitos pela Supesp, o 1º semestre foi encerrado com 557 armas apreendidas em média no Ceará.

“É como se fossem 18 armas apreendidas diariamente. Isso dá, a cada uma hora e 20 minutos, uma arma apreendida no Ceará. Guiamos o nosso trabalho, de forma estratégica, pelos indicadores criminais”, diz o superintendente da Supesp, Nabupolasar Alves Feitosa.

“É a orientação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e o trabalho mostra que estamos no caminho certo. Encerramos o primeiro semestre com redução de 28% nas mortes violentas em Fortaleza e 7%, em todo o Ceará”, detalhou o titular.

Durante o primeiro semestre de 2023, registrou-se um aumento de 1,3% nos confiscos de armas no Estado. Nas ações desenvolvidas neste período, um exemplo é a apreensão de oito armas de fogo e mais de 300 munições em junho deste ano em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A operação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) junto a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer-SSPDS).

As ações seguem acontecendo para que os bons índices permaneçam. Já neste mês, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), apreendeu duas armas de fogo e 108 munições e drogas, também em Caucaia. A operação foi realizada com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin-SSPDS).

Operação que estende por todo o Ceará

Os bons índices são vistos em todas as regiões do Estado. Em Fortaleza, os índices de confisco de arma de fogo apresentaram um aumento de 9,6% no mês de junho, com 137 armas apreendidas. Em junho de 2022, 125 armas foram apreendidas pela Polícia Civil e Militar.

Já na Região Metropolitana, o aumento foi de 15,5%, com 119 armas apreendidas nos municípios que integram a região. No mesmo período do ano passado, 103 armas foram apreendidas.

Nos municípios do Interior Norte, o aumento foi de 34,7%, com 159 armas recolhidas, já que em junho do ano passado, 118 armas foram apreendidas. No Interior Sul, o aumento foi de 41,5%, com 208 armas confiscadas. Em junho do ano passado, 147 apreensões foram registradas.