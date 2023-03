Muro desaba após colisão e fere um jovem em Icó

O muro de uma empresa desabou sobre um jovem de 23 anos na noite dessa segunda-feira, 20. O caso aconteceu no bairro Cidade Nova, no município de Icó, interior do Ceará.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o muro desabou após um caminhão dar ré e atingir a parede. Parte da estrutura caiu sobre o jovem, que estava próximo ao local.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital. Em seguida, uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) se deslocou para a unidade hospital em que o paciente estava para estabilizá-lo e realizar a transferência do jovem a outro hospital em Juazeiro do Norte.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

