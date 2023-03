Homem apontado como chefe de ataques em Mossoró é morto em confronto com a Polícia em Icapuí, no Ceará

De acordo com a Polícia Federal, ao ser abordado, o suspeito efetuou disparos contra os policiais, que reagiram, resultando na morte do mesmo.

Um homem de 29 anos apontado como uma das lideranças de facção criminosa que atua em presídios do Rio Grande do Norte foi morto em um confronto com agentes de segurança em Icapuí, no Ceará, na manhã desta terça-feira, 21.

Agentes da Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró (RN) atuavam em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar do Ceará para capturá-lo. Ao ser abordado, o homem realizou disparos contra os policiais, que reagiram, ocasionando a morte do suspeito.

Segundo as investigações, além de liderar as organizações criminosas, ele também era responsável pela organização dos ataques registrados na cidade de Mossoró. Em uma ação recente dos agentes da Polícia Civil em um lava-jato, aproximadamente 100 litros de gasolina e munições, encontrados em um dos endereços do acusado, foram confiscados.

