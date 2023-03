Inscrições para vestibular da Uece iniciam nesta segunda-feira, 27

As inscrições seguem até às 17:00 horas do dia 10 de abril. Ao todo, 2.282 vagas estão sendo ofertadas, sendo 1.194 vagas para Fortaleza e 1.088 para o interior do Estado

Nesta segunda-feira, 27, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) inicia o período de inscrições para o processo seletivo 2023.2. O Manual do Candidato com o edital de regulamentação do Vestibular já pode ser acessado no site oficial da instituição. As inscrições vão até as 17 horas do dia 10 de abril.

A prova da primeira fase está marcada para 30 de abril e a segunda fase, nos dias 21 e 22 de maio. Para os cursos da área de Música, haverá o Exame de Habilidade Específica (EHE), com provas previstas para os dias 7 e 12 de maio.

No total, 2.282 vagas estão sendo ofertadas no processo seletivo, com 1.194 para os cursos em Fortaleza e 1.088 nos cursos do interior do Estado. Vale ressaltar que 320 vagas destas últimas atenderão o público de municípios cearenses que passam a contar com a presença ou com a ampliação dos cursos da Universidade a partir deste ano. São eles:

Aracati – Letras (Português/Inglês – 40 vagas) e Matemática (40 vagas);

Canindé – Pedagogia (40 vagas) e Administração (40 vagas);

Crateús – Medicina (40 vagas);

Mombaça – Sistemas de Informação (40 vagas);

Quixeramobim – Medicina (40 vagas); e

Tauá – Medicina Veterinária (40 vagas).

As cidades de Aracati, Canindé e Quixeramobim contarão agora com unidades da instituição de ensino superior e os campi de Mombaça, Crateús e Tauá terão ampliação na grade de cursos. A ampliação faz parte da Política de Expansão e Interiorização do Ensino Superior do Estado do Ceará, do Governo do Ceará.



