BR-222 vai ter trechos interditados novamente para remoção de troncos

Os Kms 296 e 307 da BR-222 vão ser interditados na manhã desta quarta-feira, 22, para que sejam feitos trabalhos de retirada de árvores que apresentam risco de cair na estrada. As informações são do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O anúncio acontece na esteira de deslizamentos causados pelas chuvas que caíram na região da Serra da Ibiapaba. Nessa segunda-feira, 20, trechos da rodovia foram interditados por agentes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) após troncos de árvores e outros detritos bloquearem a passagem dos veículos.

De acordo com o Dnit, a PRF e o Corpo de Bombeiros vão auxiliar os trabalhos — previstos para começarem às 9h30 e terminarem às 12h. O tráfego na região, sublinha o departamento, vai ser organizado com a ajuda do sistema Pare/Siga.

Em alguns momentos, o trânsito deverá ser completamente interditado para que os serviços possam ser tocados.

Os perímetros atingidos chegaram a ser liberados ainda na segunda-feira, mas uma avaliação observou ser necessária a retirada dos troncos para que estes não venham a atingir a estrada em caso de novos deslizamentos.

