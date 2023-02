Após maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas, Icó tem alagamentos na madrugada

As principais avenidas da cidade foram inundadas. Atingida por um raio, a sede do Conselho Tutelar teve parte da estrutura destruída

Das 7 horas de terça-feira, 31, às 7 horas desta quarta-feira, 1º, choveu em pelo menos 81 municípios do Ceará. O maior acumulado das últimas 24 horas foi registrado em Icó, na região Jaguaribana, onde as chuvas somaram 143 milímetros (mm).



A chuva teve início por volta de 1 hora e se estendeu até as 2h15min, relata o radialista Richard Lopes. "As principais avenidas da cidade, Josefa Nogueira Monteiro e Nogueira Acioly, se transformaram num mar", diz.

A sede do Conselho Tutelar do município, situado na avenida Josefa Nogueira Monteiro, foi atingida por um raio e teve parte da estrutura destruída.

Em nota, a prefeita Laís Nunes afirma que esteve reunida na madrugada desta quarta feira, 1º, com todos os secretários municipais, Defesa Civil, Polícia Militar, assistência social e demais órgãos públicos "para tomar todas as devidas providências de urgência"

A prefeita autorizou que a Secretaria de Educação, caso necessário, coloque as escolas municipais à disposição das famílias que porventura apareçam desabrigadas.

"Toda patrulha mecanizada da prefeitura e os serviços de limpeza estão diligentes para os trabalhos de urgência a serem adotados, como abertura de novos canais de escoamento de água e providências diversas", garante no comunicado que publicou nas redes sociais.

Os dados preliminares do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 10 horas, mostram que a precipitação em Icó foi mais que o dobro registrado em Cariús, onde foi registrada a segunda maior chuva do período.

Veja as 10 maiores chuvas das últimas 24 horas no Ceará:

Icó (Posto: Icó): 143 mm

Cariús (Posto: Cariús): 60 mm

Aiuaba (Posto: Aiuaba ): 58,4 mm

Lavras da Mangabeira (Posto: Mangabeira ): 56 mm

Cedro (Posto: Várzea da Conceição): 52 mm

Cariús (Posto: São Sebastião): 52 mm

Icó (Posto: Cascudo): 50 mm

Aiuaba (Posto: Estação Ecológica): 47,5 mm

Granja (Posto: Tiaia de Baixo): 47 mm

Piquet Carneiro (Posto: Sítio Catolé da Pista): 46,1 mm

A Funceme indica que as chuvas devem seguir até sexta-feira, 3, "principalmente sobre a faixa litorânea, noroeste e pontos do sul, onde as chuvas devem ser mais fortes em comparação com as demais áreas".

"O motivo das chuvas são áreas de instabilidades formadas pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que hoje apresenta banda dupla", explica o meteorologista Vinicius Oliveira. Efeitos locais, como o sistema de brisa, temperatura e umidade elevadas, e interação da circulação dos ventos com o relevo também influenciam nas precipitações. (Colaborou Richard Lopes, radialista de Icó)

