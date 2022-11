Bebê morre após ser atingida por coluna no interior do Ceará

Uma bebê de oito meses morreu após ser atingida por um pilar de sustentação nessa segunda-feira, 14, no município de Icó, interior do Ceará. Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), acidente ocorreu dentro da casa onde criança vivia, um imóvel que passava por reforma.

Segundo pasta de segurança, a bebê estava deitada em uma rede quando a coluna desabou e caiu sobre ela. Vítima foi socorrida por familiares e levada para um hospital da região, mas veio a óbito na unidade de saúde.

Casa onde ocorrência aconteceu estaria passando por reforma. Um Boletim de Ocorrência (BO) por morte suspeita foi registrado nessa terça-feira 15.

"Um procedimento policial foi registrado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e foi transferido para a Delegacia Regional de Icó, responsável pela investigação", informou pasta.

