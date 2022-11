Homem é preso suspeito de tentar matar o primo no interior do Ceará

Um homem, suspeito de tentar matar o próprio primo, foi preso na tarde dessa terça-feira, 22, na zona rural da Icó, a 361,3 km de Fortaleza. A arma que teria sido usada no crime, uma foice, foi apreendida.

A denúncia do caso foi recebida antes da prisão. A informação era de que um homem de 50 anos havia dado entrada no hospital com uma lesão decorrente de objeto perfurocortante.

O suspeito da tentativa de homicídio foi identificado como Francival Tavares da Silva, de 34 anos. Ela já possuía passagens na Polícia por ameaça, crime contra a administração pública e contravenção penal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A arma do crime e o suspeito foram levados à Delegacia Regional de Icó.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Icó: (88) 3561 5551

Sobre o assunto Dia de Doar: conheça a data e história do movimento

Hospital Albert Sabin atende 430 crianças e adolescentes em tratamento contra câncer

Saiba como adotar a cartinha de uma criança no Natal Solidário da Defensoria Pública

Tradicional feira de artesanato cearense acontece neste fim de semana na Praça Luiza Távora

Tags