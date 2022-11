Dia de Doar: conheça a data e história do movimento

A 9º edição do Dia de Doar acontece na próxima terça-feira, 29. A iniciativa surgiu em 2013 e é baseada no conceito do novo poder, de Jemery Heimans e Henry Timms. Ele opera como uma corrente, aberta e participativa, com o objetivo de fortalecer a cultura de doação no Brasil.

O Dia de Doar no Brasil acontece por meio de uma coalizão formada por diferentes organizações sociais. As ações incluem eventos e palestras que são realizadas por organizações das mais variadas. Prefeituras, empresas privadas, etc.

A edição deste ano conta com apoio do Movimento Bem Maior, que vai participar da mobilização com a campanha Corrente do Bem nas redes sociais. A organização irá convidar influenciadores e personalidades a gravarem vídeos contando qual é a causa que as move com a hashtag “diadedoar”. Guilherme Mattoso, coordenador de comunicação do Movimento, contou ao O POVO que a ideia é que se torne um viral, assim como o Ice bucket challenge.

“A ideia seria fortalecer a mobilização em torno do dia de doar, em torno da solidariedade. Usar as redes sociais como ferramenta para poder disseminar a mensagem do dia de doar”, explica.

Em 2014, o Ice Bucket Challenge se tornou um dos principais virais do ano. O desafio consistia em jogar um balde de água gelada na própria cabeça. A ação nada mais era do que uma campanha solidária para ajudar a financiar pesquisas e ajudar pacientes com a Esclerose Lateral Amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig.



Nos Estados Unidos, o Dia de Doar tem nome de #GivingTuesday (Terça-feira da doação, em português). É realizada logo após datas comerciais, como Black Friday e Cyber Monday, sempre na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças.

Na edição passada do Dia de Doar foram registrados cerca de R$ 2,3 milhões em doações on-line, 118 cadastros de campanhas, 30 campanhas comunitárias e 17 campanhas selecionadas para edital de incentivo. Com isso, alcançou 23 milhões de pessoas nas redes sociais e gerou R$ 38 milhões em mídia espontânea.

Cultura de Doação no Brasil

O Brasil subiu de posição no índice geral das nações mais solidárias no mundo. Segundo o World Giving Index 2022, o País saltou do 54º lugar para a 18º posição. Também houve um aumento na porcentagem dos brasileiros que afirmaram ter praticado algum gesto de solidariedade. Os números foram de 35%, em 2020, para 47%, em 2021.