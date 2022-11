Tradicional feira de artesanato cearense acontece neste fim de semana na Praça Luiza Távora

O evento contará com atrações musicais, culturais e espaço gastronômico, além de exposição de xilogravuras em homenagem a artesãos do Cariri

Entre os próximos dias 25 e 27 de novembro, ocorre a 62ª edição da FeirArt na praça Luíza Távora, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A feira é promovida pela Secretaria de Proteção Social, por meio da Central do Artesanato do Ceará (CeArt), com o intuito de valorização do mercado artesanal do Ceará.

Durante a feira, o público terá a oportunidade de conhecer o trabalho de mais de mil artesãos, representados por cinquenta grupos produtivos ou individuais, com técnicas artesanais vindas de diversas regiões do Ceará que são cadastrados na CeArt.

O evento faz parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato desenvolvido pelo Governo do Ceará, para expandir o artesanato local e aumentar as vendas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A feira é um dos principais eventos do Governo do Estado para ampliar a comercialização da produção dos nossos artesãos, melhorando a renda deles, e valorizando os saberes tradicionais do nosso artesanato”, diz Onélia Santana, secretária da SPS.

O evento acontece neste fim de semana (Foto: Reprodução/CeArt)



Além das oficinas artesanais, a FeirArt terá em sua programação atrações musicais, culturais, espaço para alimentação e uma exposição para homenagear os xilógrafos do Cariri com a mostra Xilogravura: Alma Nordestina idealizada pela gerente de Eventos e Projetos da Ceart, Raquel Veras.

Confira a programação das atrações musicais e das oficinas da 62ª edição da FeirArt

Atrações Musicais

Sexta-feira, 25

18h - Coral da Fundação Raimundo Fagner

18h30 - Cerimônia de Abertura

20h - Samba da Mica

sábado, 26

20h - Os Alfazemas

domingo, 27

20h - Piracema



Oficinas

sexta-feira, 25

17h – Xilogravura - com José Lourenço

sábado, 26

17h – Xilogravura - com João Pedro

18h30 – Crochê no pau - com Liduina Saraiva

domingo, 27

17h – Xilogravura - com Francorli Correia

18h30 – Pintura em talo de carnaúba - com David dos Santos

Na loja galeria Mestre Noza, os 18 presépios classificados para a o 25º Concurso de Presépio Artesanal serão apresentados e ficarão expostos na loja da CeArt até janeiro. O vencedor do concurso será anunciado na abertura da feira no dia 25.

As crianças assistidas por programas da SPS serão beneficiadas pela campanha “Natal Sustentável: Troque um brinquedo e plante uma árvore”, que em troca de um brinquedo, doará uma muda de árvore nativa do viveiro Adahil Barreto do Parque do Cocó.

Natal e Artesanato

Em clima de Natal, a CeArt exibe uma árvore de natal idealizada por Patrício Barros, designer de interiores da CeArt e feita pelos artesãos Geovane Cardoso e pelo pai Francisco Graciano, que trabalham com arte popular. A árvore de 1,80 metro em formato de cone possui oito telas de 4,70 metros, com pinturas alusivas a festas populares nordestinas. A decoração de natal será lançada durante o Evento.

Lançamento - Selo CeArt digital

Na ocasião, será feito o lançamento da Certificação da Autenticidade dos Produtos Artesanais e de Reconhecimento de Obras de Arte Popular Cearense em sua versão digital. Os produtos comercializados na CeArt trazem o Selo de garantia de qualidade, eficiência e responsabilidade social desde 2015. Agora, o lançamento permitirá que o artesão tenha acesso a certificação de forma online de seus produtos, garantindo ao cliente que aquela é uma legítima peça artesanal do Ceará.



Serviço

62ª edição da Feira de Artesanato do Ceará

Data: 25 a 27 de novembro de 2021

Horário: 17h às 22h

Local: Praça Luiza Távora, na Av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota

Sobre o assunto Galerias de arte do Ceará recebem exposições de obras internacionais

Tags